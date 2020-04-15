В Приангарье разрешили не платить НДФЛ при продаже недвижимости после трех лет владения ею

ИРКУТСК, 15 апреля. /ТАСС/. Законодательное собрание Иркутской области приняло законопроект о сокращении с пяти до трех лет срока владения недвижимостью, по истечении которого граждане имеют право не уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже объекта, сообщила в среду пресс-служба заксобрания региона.

"Законодательное собрание Иркутской области <…> приняло в окончательном чтении законопроект, <…> которым предлагается сократить с пяти до трех лет срок владения недвижимостью, после которого граждане имеют право не уплачивать НДФЛ при продаже этого имущества", - говорится в сообщении.

Автором законопроекта стал депутат Государственной думы Сергей Сокол, который на момент внесения законодательной инициативы был председателем иркутского заксобрания. По его мнению, эта мера будет способствовать развитию жилищного строительства и улучшению жилищных условий граждан.

Депутаты также приняли проект закона о сохранении в 2020 году пониженной ставки налога на имущество организаций. Она составит 0,5% от кадастровой стоимости объекта недвижимости для владельцев административно-деловых и торговых центров, применяющих специальные налоговые режимы - упрощенную систему налогообложения и единый налог на вмененный доход. Принятие закона стало одной из мер поддержки бизнеса в условиях пандемии.