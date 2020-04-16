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Пандемия коронавируса нового типа

В Красноярском крае начали внедрять в тестовом режиме систему электронных пропусков

По словам министра цифрового развития региона, ориентировочно с 21 апреля система выдачи пропусков начнет работать в постоянном режиме

КРАСНОЯРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Власти Красноярского края начали внедрять в тестовом режиме систему электронных пропусков на время действия ограничительных мер из-за коронавируса. Первый тип пропуска - постоянный для работающих граждан - получили 110 тыс. жителей региона, второй - для разовых поездок при необходимости - планируется начать выдавать в четверг, сообщил ТАСС министр цифрового развития края Николай Распопин.

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"Сейчас начали работать в тестовом режиме. На сегодняшний день у нас аккредитованы 110 тыс. работников от организаций. Сегодня планируем, что начнем в тестовом режиме работать для выдачи разовых электронных пропусков для граждан", - сказал Распопин. По его словам, ориентировочно с 21 апреля система выдачи электронных пропусков начнет работать в постоянном режиме.

В крае из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 31 марта действует режим самоизоляции. Граждане могут выходить для выгула домашних животных в 100 м от дома, разрешены прогулки с детьми, занятия спортом в индивидуальном порядке и без использования уличных тренажеров, закупки в близлежащих магазинах и аптеках, а также поездки на работу. Для последнего до внедрения электронной системы требуется иметь с собой специальную справку от работодателя. При поездке на дачи и к пожилым родственникам, участии в похоронах необходимо иметь при себе письменные объяснительные.

Планируется, что позднее постоянные пропуска для работников будут выдаваться лишь в электронном виде. "Как только система будет работать в постоянной эксплуатации, бумажные пропуска [для работников постоянно действующих организаций] действовать не будут. Все трудящиеся получат цифровые", - подчеркнул министр.

В Красноярском крае 142 пациента с коронавирусом, из них 17 человек уже излечились. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 15 апреля зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
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