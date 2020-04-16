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Замглавы Минстроя в Алтайском крае задержали по подозрению в получении взятки

По данным следствия, чиновник получил 2 млн рублей от директора одной из компаний, занимающейся строительством коммуникаций для водоснабжения и газоотведения

БАРНАУЛ, 16 апреля. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении замминистра строительства и ЖКХ региона, подозреваемого в получении взятки в 2 млн рублей. Об этом сообщается в четверг на сайте СК РФ.

В четверг утром в Минстрое края прошли обыски.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра строительства и ЖКХ Алтайского края, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки). По данным следствия, он получил взятку в размере 2 млн рублей. <...> Замминистра задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, по месту его жительства и работы следователи с сотрудниками ФСБ провели обыски", - говорится в сообщении.

Взятку, по данным следствия, замминистра получил от директора одной из компаний, занимающейся строительством коммуникаций для водоснабжения и газоотведения. Деньги предназначались за юридически значимые решения по определению подрядчика на капремонт объектов теплоснабжения и заключение муниципальных контрактов, а также беспрепятственную приемку работы. Преступление выявили оперативные сотрудники ФСБ России по Алтайскому краю и УЭБиПК ГУ МВД России по региону.

Следователи ведут работу по закреплению доказательств по уголовному делу. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

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РоссияАлтайский край
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