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Глава Алтайского края оценил потери для бюджета региона из-за пандемии

По словам Виктора Томенко, в общей сложности край может недополучить 18 млрд рублей

БАРНАУЛ, 16 апреля. /ТАСС/. Бюджет Алтайского края может в этом году потерять порядка четверти собственных доходов в связи с социально-экономической ситуацией, вызванной пандемией. В общей сложности край может недополучить 18 млрд рублей в бюджет, сообщил журналистам в четверг губернатор края Виктор Томенко.

Доходы бюджета Алтайского края на 2020 год были утверждены в объеме 112 млрд рублей, расходы - 118 млрд рублей. Из доходов края 56 млрд составляют средства, заработанные регионом (налоги, акцизы и т.д.), а 56 млрд рублей - поступления из федерального бюджета. В Алтайском крае введен режим самоизоляции, часть предприятий МСП не действуют, не работают санаторно-курортные, туристические объекты. В регионе подтверждено 48 случаев коронавируса.

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"Пока что считаем, что из 56 млрд рублей налоговых и неналоговых поступлений примерно четверть уже в результате принятых мер [самоизоляции, вынужденной остановки предприятий в связи с пандемией], отсрочки платежей, ухудшением общеэкономической ситуации мы не получаем. Это примерно 13 млрд рублей. Наши муниципалитеты зарабатывают примерно 20 млрд рублей - принятые решения и общеэкономическая ситуация говорят о том, что и они не получат средства [порядка 5 млрд рублей]. Из 56 млрд рублей, которые мы зарабатываем сами, примерно 18 млрд мы недополучим", - сказал Томенко.

Отвечая на вопрос журналистов о возможной прямой финансовой поддержке пострадавших отраслей из краевого бюджета, губернатор пояснил, что пока такого решения не принято. Томенко отметил, что комплекс мер, выработанный правительством РФ, в том числе - с подачи Алтайского края, является достаточно серьезным объемом поддержки. В то же время, по его словам, в крае уже вводятся возможные форматы помощи бизнесу - в частности, это снижение арендной платы, предоставление льготного налога на имущество тем, кто в свою очередь дает отсрочку своим арендаторам, льготное кредитование.

"В общем финансовом состоянии края с высокой дотационностью нашей системы, <...> пока на прямые меры поддержки пойти не можем. Но будем продолжать эти вопросы изучать. [Возможности] снижения ставок по налогам <...> для МСП, <...> мы можем рассматривать", - сказал Томенко.

Теги
РоссияАлтайский крайТоменко, Виктор ПетровичПандемия коронавируса нового типа
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