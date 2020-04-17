В Кемеровской области умер первый пациент с коронавирусом

КЕМЕРОВО, 17 апреля. /ТАСС/. Первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией зафиксирован в Кемеровской области, где ранее у 27 человек подтвердилось заражение коронавирусом нового типа. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале губернатора Сергея Цивилева.

"15 апреля в реанимации городской больницы г. Белово скончался пациент с пневмонией. Ранее данный пациент также проходил лечение в Краснобродской городской больнице. Первый тест на коронавирус у пациента показал отрицательный результат. Результаты второго, посмертного теста, поступившие в ночь с 16 на 17 апреля, подтвердили наличие у пациента коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

По решению регионального штаба стационары в Белове, Красном броде и Мысках переведены на особый режим работы и закрыты на 14-дневный карантин с 16 апреля. Медицинский персонал этих больниц продолжит работу и будет проживать на изоляции в обсерваторах. Пациенты, находящиеся в больницах, продолжат получать запланированное лечение. Также по решению штаба на карантин закрыт православных храм в Краснобродском городском округе, где проходило отпевание скончавшегося пациента. Определяется круг лиц, которые вступали с ним в контакт, всем выданы предписания об обязательной самоизоляции.

По последним данным, в Кузбассе выявлено 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией, шесть пациентов выздоровели и еще 20 получают лечение в стационарах.