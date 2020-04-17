Суд арестовал нарушающего самоизоляцию жителя Новокузнецка, который нагрубил мэру

Судебное решение вынесено по результатам рассмотрения административных дел, составленных на нарушителя полицейскими, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

КЕМЕРОВО, 17 апреля. /ТАСС/. Центральный районный суд Новокузнецка арестовал на двое суток жителя Новокузнецка, который ранее нагрубил на улице главе города Сергею Кузнецову во время рейда мэра по соблюдению рекомендованного режима самоизоляции из-за коронавируса.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов на своей странице в Instagram в среду опубликовал видеозапись рейда в местном парке, где он делает замечание молодому человеку, который нарушает режим самоизоляции и занимается на спортивной площадке. В ответ мужчина выразился в адрес мэра нецензурной бранью и назвал рейд "клоунадой". Полицейские установили его личность, им оказался 25-летний местный житель.

"По результатам проверки стражи порядка составили в отношении него административные протоколы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ в связи с невыполнением правил поведения при введении режима повышенной готовности, а также по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ - за мелкое хулиганство. Собранные материалы полицейские направили на рассмотрение в Центральный районный суд города Новокузнецка, который назначил нарушителю наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей и административного ареста на срок 2 суток", - сообщили в ведомстве.

В Кузбассе действует режим повышенной готовности, введенный с 16 марта в связи с пандемией коронавируса. С 31 марта власти рекомендовали жителям области соблюдать самоизоляцию, введен запрет на поездки за пределы региона, если они не связаны с получением экстренной медицинской помощи. Всем, кто прибывает в Кузбасс из других регионов, необходимо пройти 14-дневную изоляцию. Также действует запрет на посещение парков, скверов, детских площадок. Не работают торговые центры, рестораны, кафе, спортивные залы, магазины, за исключением торговых точек с продуктами и товарами первой необходимости.

По последним данным регионального оперативного штаба, в Кузбассе выявлено 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией, один человек умер, 6 пациентов выздоровели и еще 20 получают лечение в стационарах.