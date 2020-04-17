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Пандемия коронавируса нового типа

Омская область продлила режим самоизоляции до 30 апреля

Всего в регионе зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом

ОМСК, 17 апреля. /ТАСС/. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Омской области принял решение продлить режим самоизоляции до 30 апреля, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона. В Омской области также отменяются остановки электричек на станциях в небольших поселениях и откладывается до 30 апреля запуск общественного транспорта по садовым маршрутам.

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По состоянию на пятницу в регионе зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом. Половина инфицированных уже выздоровели.

"В Омской области относительно небольшое количество заболевших. Ситуацию удается сдерживать, рост идет медленно, без всплеска, но [эпидемиологи] предупреждают - процесс будет нарастать. С выходом заболевания за пределы Омска регион перешел на второй этап распространения заболевания. <…> Рекомендации управления Роспотребнадзора оперативным штабом приняты во внимание и учтены. Принято решение сохранить на территории Омской области режим самоизоляции до 30 апреля включительно", - говорится в сообщении.

Штаб также отменил на период самоизоляции промежуточные остановки электричек на станциях вне крупных населенных пунктов, отложил до 30 апреля запуск пассажирского общественного транспорта по садовым маршрутам и принятие решения по вопросу об открытии сезона весенней охоты.

В аэропорту Омск-Центральный медицинские бригады и сотрудники Роспотребнадзора теперь будут осматривать пассажиров всех прибывающих рейсов, а не только из Москвы и Санкт-Петербурга. "Кроме того, поручено проработать механизм проверок передвижения по региону пассажиров железнодорожным и автобусным транспортом", - отмечает пресс-служба.

При этом на заседании штаба было принято решение дать возможность возобновить деятельность предприятиям по хранению и складированию зерна. Ранее такое разрешение было дано обрабатывающим, строительным, архитектурным и транспортным предприятиям и автосервисам.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияОмская областьПандемия коронавируса нового типа
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