Число пациентов с коронавирусом в Кемеровской области выросло на треть

ТАСС, 18 апреля. Заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа, выявлено еще у восьмерых жителей Кемеровской области. Таким образом, число заболевших в регионе выросло на треть, теперь в инфекционных больницах находятся 28 пациентов с коронавирусом, сообщается в Telegram губернатора региона Сергея Цивилева.

"За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Пациенты изолированы, получают медицинскую помощь в полном объеме", - говорится в сообщении. За сутки в регионе выздоровели шесть пациентов с коронавирусом, один умер.

По данным регионального оперштаба, всего в медицинских учреждениях области получают лечение от коронавирусной инфекции 28 пациентов. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 1 451 человек.