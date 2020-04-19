Полиция проверит информацию о конфликте между журналистами и прихожанами в церкви Омска

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Управление МВД по Омской области проводит проверку информации о конфликте, возникшем между журналистами городского интернет-портала "БК55", проверявшими исполнение распоряжения Роспотребнадзора о запрете массовых религиозных обрядов, и прихожанами церкви, обнаружившими фотосъемку в момент проведения пасхальной службы. Никто из участников конфликта не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

С 16 апреля региональным управлением Роспотребнадзора запрещены массовые религиозные обряды и церемонии различных конфессий и закрыты для посещения. Запрет в регионе действует до 30 апреля. В выходные портал "БК55" опубликовал информацию о том, что корреспондентов издания выгнали из православной церкви в момент проведения службы.

"В полицию поступил звонок от корреспондента о конфликтной ситуации в храме на улице Куйбышева города Омска, поступила информация о конфликте корреспондента с неизвестными гражданами. На место выехали полицейские, участники и заявители опрошены. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства, пояснив, что конфликт возник из-за проведения фотосъемки во время богослужения, никто из участников инцидента не пострадал.

Как следует из информации, опубликованной на портале "БК55", причиной конфликта стала попытка журналистов, проверявших исполнение распоряжения Роспотребнадзора в городских церквях и мечетях, взять комментарий у священнослужителя, проводившего службу в Знаменской церкви Омска. По словам журналистов, в ответ они услышали нецензурную ругань, служитель храма применил физическое насилие и попытался отобрать у фотокорреспондента его камеру.

В Знаменской церкви Омска ТАСС опровергли информацию о конфликте. "У нас есть система видеонаблюдения, мы просмотрели записи, подобных фактов... не было. Эти три человека пришли без предупреждения во время богослужения, не представлялись. Они сразу завели разговор, отвлекали [от службы]. Им прихожане сделали замечание, они вышли", - сказал представитель церкви. Он подчеркнул, что в храме соблюдаются ограничительные мероприятия, введенные Роспотребнадзором. "В храме народу очень мало из-за режима. А журналисты пришли без масок, не соблюдали безопасную дистанцию", - отметили в церкви.