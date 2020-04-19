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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Кузбасса ввели 14-дневный режим работы для сотрудников соцучреждений

Сотрудников с признаками ОРВИ будут обследовать на коронавирус

ТАСС, 19 апреля. Власти Кемеровской области в качестве дополнительных мер по противодействию распространению коронавируса ввели 14-дневный режим работы для руководителей и сотрудников учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых. Речь идет о психоневрологических интернатах, домах ребенка, хосписах, сообщил глава региона Сергей Цивилев в своем официальном Telegram-канале.

"Работа учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, психоневрологических интернатов, домов ребенка, домов престарелых и инвалидов, хосписов, отделений паллиативной помощи, домов и отделений сестринского ухода, психиатрических больниц и диспансеров, психоневрологических диспансеров переводится на 14-дневный режим работы с обследованием сотрудников с признаками ОРВИ на коронавирус", - говорится в сообщении.

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По данным регионального оперштаба, в Кемеровской области зарегистрирован 41 случай заражения коронавирусной инфекцией, шесть пациентов выздоровели. В пятницу в городе Белово был зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией в регионе. По информации штаба, число лиц в первом и втором круге, контактировавших с пациентом, увеличилось до 358. Это стало причиной приостановки работы ранее открывшихся предприятий сферы услуг в нескольких населенных пунктах региона.

Теги
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей ЕвгеньевичПандемия коронавируса нового типа
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