Власти Кузбасса ввели 14-дневный режим работы для сотрудников соцучреждений

ТАСС, 19 апреля. Власти Кемеровской области в качестве дополнительных мер по противодействию распространению коронавируса ввели 14-дневный режим работы для руководителей и сотрудников учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых. Речь идет о психоневрологических интернатах, домах ребенка, хосписах, сообщил глава региона Сергей Цивилев в своем официальном Telegram-канале.

"Работа учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, психоневрологических интернатов, домов ребенка, домов престарелых и инвалидов, хосписов, отделений паллиативной помощи, домов и отделений сестринского ухода, психиатрических больниц и диспансеров, психоневрологических диспансеров переводится на 14-дневный режим работы с обследованием сотрудников с признаками ОРВИ на коронавирус", - говорится в сообщении.