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Пандемия коронавируса нового типа

Самолет с более чем 170 гражданами Киргизии вылетел из Новосибирска в Бишкек

После закрытия авиасообщения они около месяца находились в новосибирском аэропорту Толмачево
Граждане Киргизии в аэропорту Толмачево, 30 марта 2020 года Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Граждане Киргизии в аэропорту Толмачево, 30 марта 2020 года
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании S7 со 176 гражданами Киргизии, которые находились около месяца в новосибирском аэропорту Толмачево, вылетел в среду в Бишкек, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта.

Самолет авиарейса S7 5541 вылетел из Новосибирска в 17:19 по местному времени (13:19 мск). Как сообщили ТАСС в вице-консульстве Киргизии, на борту находятся 176 человек.

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Киргизия после закрытия большинством стран мира авиасообщения из-за распространения коронавирусной инфекции чартерными рейсами вывезла из-за рубежа почти 6,5 тыс. своих граждан. В настоящее время рассматривается возможность возвращения в республику еще 4 тыс. граждан.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
КиргизияРоссияНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
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