Самолет с более чем 170 гражданами Киргизии вылетел из Новосибирска в Бишкек

НОВОСИБИРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании S7 со 176 гражданами Киргизии, которые находились около месяца в новосибирском аэропорту Толмачево, вылетел в среду в Бишкек, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта.

Самолет авиарейса S7 5541 вылетел из Новосибирска в 17:19 по местному времени (13:19 мск). Как сообщили ТАСС в вице-консульстве Киргизии, на борту находятся 176 человек.