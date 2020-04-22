Самолет с более чем 170 гражданами Киргизии вылетел из Новосибирска в Бишкек

НОВОСИБИРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании S7 со 176 гражданами Киргизии, которые находились около месяца в новосибирском аэропорту Толмачево, вылетел в среду в Бишкек, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта.
Самолет авиарейса S7 5541 вылетел из Новосибирска в 17:19 по местному времени (13:19 мск). Как сообщили ТАСС в вице-консульстве Киргизии, на борту находятся 176 человек.
Киргизия после закрытия большинством стран мира авиасообщения из-за распространения коронавирусной инфекции чартерными рейсами вывезла из-за рубежа почти 6,5 тыс. своих граждан. В настоящее время рассматривается возможность возвращения в республику еще 4 тыс. граждан.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.