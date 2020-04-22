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В Омске ликвидировали открытое горение списанной военной техники

Площадь пожара составила около 1 тыс. кв. метров

ОМСК, 22 апреля. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали в Омске открытое горение на пожаре площадью около 1 тыс. кв. метров на площадке, предназначенной для списанной военной техники и покрышек. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

"По информации пресс-службы Центрального военного округа, возгорание мусора произошло вблизи территории складской зоны одной из воинских частей ЦВО, дислоцированных в поселке Чкаловский Октябрьского округа Омска. Угрозы военным объектам нет. В 18:28 (15:28 мск) прибывшими расчетами МЧС открытое горение ликвидировано", - сказали в пресс-службе омского МЧС.

Жители города в соцсетях сообщали, что клубы черного дыма от пожара были видны практически из любой точки Омска, при этом южный ветер выдувает загрязненный воздух из областного центра. В тушении пожара принимали участие 40 спасателей МЧС и восемь единиц техники.

В пресс-службе Центрального военного округа ТАСС также сообщили, что причиной пожара мог стать пал сухой травы. "22 апреля, предположительно, из-за пала сухой травы вблизи территории военного городка Омска произошло возгорание списанных автошин, хранившихся на открытой площадке. На территории склада боеприпасов и взрывчатых веществ нет", - уточнили там.

За среду это уже четвертый сильный пожар в Омской области - в настоящий момент пожарные тушат возгорание несанкционированной свалки под Омском, от которого могла загореться ферма. Ликвидирован пожар в селе Таскатлы Колосовского района Омской области, который охватил более десятка строений, включая жилые дома и магазин. В самом Омске от пала сухого камыша огонь перекинулся на постройки садового товарищества и уничтожил 16 дачных построек, пострадавших нет, пожар был ликвидирован.

В Омской области с 16 апреля введен особый противопожарный режим, запрещающий использование открытого огня и любые огневые работы, включая выжигание сухой травы и стерни. Как отметили ТАСС в МЧС, жаркая погода и сильные порывы ветра приводят к тому, что любой пожар разгорается в считанные секунды, а огонь с травы переходит на строения.

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