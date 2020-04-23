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Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус подтвердили у 50 контактировавших с работниками рудника на Алтае

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом в крае увеличилось до 144

БАРНАУЛ, 23 апреля. /ТАСС/. Тесты на коронавирус показали положительный результат у более 50 человек, контактировавших с работниками Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы" ("дочка" Челябинского цинкового завода, входит в "УГМК-Холдинг"). Об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства региона.

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На прошлой неделе коронавирус обнаружили у работника рудника из Башкирии, у всех контактировавших с ним взяли анализы, людей изолировали в общежитии предприятия. Как сообщили 22 апреля ТАСС в пресс-службе "Сибирь-Полиметаллов", количество подтвержденных случаев коронавируса у рабочих Корбалихинского рудника в Змеиногорском районе, по уточненным данным, составило 39 человек. Двое из них - сотрудники компании, остальные 37 - работники подрядных организаций. Общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в крае на 23 апреля - 144.

"На предприятии продолжается работа по определению круга контактных лиц с ранее заболевшими и их обследование. В ходе этой работы выявлены еще более 50 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. Положительный результат показал анализ, сделанный в лаборатории краевого диагностического центра. Сейчас проводится повторный анализ в лаборатории Роспотребнадзора", - сообщает пресс-служба.

Все работники предприятия с подозрением на коронавирусную инфекцию контактировали с ранее выявленными инфицированными на Корбалихинском руднике. Как сообщает пресс-служба правительства региона, губернатор Виктор Томенко в четверг провел экстренное заседание оперативного штаба, посвященное эпидемиологической ситуации на промплощадке Корбалихинского рудника в Змеиногорском районе. 24 апреля назначено оперативное заседание краевого штаба, где будут выработаны решения о введении ограничительных мер в Змеиногорском районе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерли 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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