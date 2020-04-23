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Рейс с российскими туристами из Таиланда прибыл в Красноярск

Пассажиров, у которых нет возможности самоизолироваться по месту прибывания, поместят в обсерватор

КРАСНОЯРСК, 23 апреля. /ТАСС/. Самолет с российскими туристами из Таиланда прибыл в четверг в Красноярск. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта Красноярска.

Рейс первоначально прибыл в Новосибирск, где высадил часть пассажиров, после чего воздушное судно вылетело в Красноярск.

"S7 5702 прибыл в 22:27 (18:27 мск)", - написано в онлайн-табло.

Представитель управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Наталья Краснопеева сообщила ТАСС, что этим рейсом ожидается 64 человека. Тех из них, кто не имеет условий для изоляции по месту пребывания, направят в обсерватор.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерло 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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