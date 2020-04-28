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Хуснуллин поручил проработать вопрос развития территории аэропорта Омска при его переносе

Вице-премьер России отметил, что базово поддерживает проект переноса транспортного объекта за пределы города

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер России Марат Хуснуллин предложил рассматривать вопрос о переносе аэропорта Омска за пределы города в комплексе с развитием территории, на которой расположен действующий аэропорт. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе вице-премьера по итогам совещания с главой Омской области Александром Бурковым.

Строительство аэропорта Омск-Федоровка с пропускной способностью 1,2 млн пассажиров в год планировалось завершить в 2014 году. Для этого требовалось около 7 млрд рублей инвестиций, которые регион не нашел.

"Я базово этот проект поддерживаю. Считаю, что аэропорт надо из города выносить, а территорию все-таки использовать под городское развитие - это будет более правильно. <…> Прошу, коллеги, очень серьезно оценить техническое задание, потому что цена в общем высокая. Нужно рассматривать вынос аэропорта в комплексе с развитием территории города", - привели в пресс-службе слова Хуснуллина.

Вице-премьер подчеркнул, что в настоящий момент из-за ситуации с коронавирусом могут возникнуть проблемы с запланированными объемами финансирования. "Пока, к сожалению, мы не знаем, что из-за коронавируса у нас будет с запланированными объемами. Будем просить нам увеличить финансирование, как антикризисную меру. Если у нас будут деньги на инфраструктурные объекты, давайте это рассмотрим на Проектном комитете и еще раз оценим возможности строительства нового аэропорта", - отметил он.

Глава региона, чьи слова также приводятся в сообщении, обратил внимание на наличие свалок недалеко от существующего авиаузла, о которых сообщали региональным властям. "Всегда указываете, и совершенно в этом правы, на две свалки - Ленинскую и Кировскую, которые мешают работе аэропорта Омск - Центральный, мы честно скажем - раньше, чем через четыре года эти свалки не рекультивируем - нет ни проектов, ни экспертизы. В этом направлении только начитается работа. Поэтому действующий аэропорт находится в опасном положении", - сообщил Бурков.

При этом губернатор подчеркнул, что город с точки зрения пассажиропотока, имеет потенциал для развития: до февраля 2020 года он рос темпами, значительно опережавшими среднероссийские. "И здесь мы видим перспективы у нас есть. За прошлый год мы первые в тридцатке аэропортов, которые имели максимальный прирост пассажиропотока. Динамика прироста очень значительная - 26%, притом, что в среднем по России, по-моему, было 10. Пандемия закончится, и мы дальше продолжим увеличение пассажиропотока", - заключил глава Омской области, подчеркнув, что в условиях спада экономического развития очень важно поддержать инфраструктурный проект, строительство которого обеспечит местный строительный рынок заказами объемами и производства.

О проекте переноса

Аэропорт Омск-Федоровка - один из самых знаменитых долгостроев Омской области. Решение о его строительстве было принято 40 лет назад - в 1979 году, с 1992 года строительство то начиналось, то замораживалось. В настоящее время аэропорт представляет собой недостроенный комплекс на пересечении Западного обхода и Тюкалинского тракта. Строительство аэропорта планировалось завершить в 2014 году. Для этого требовалось около 7 млрд рублей инвестиций, которые регион не нашел.

Основной причиной строительства нового аэропорта является безопасность жителей города: действующий аэропорт Омск-Центральный находится почти в черте мегаполиса с населением 1,2 млн человек, самолеты взлетают и заходят на посадку над центром города. Новый аэропорт планируется построить в 15 км от границы города и в 32 км от его центра. Проектный комитет транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) в начале декабря предложил включить проект в "лист ожидания". В этот список попадают объекты, успешно прошедшие ранжирование, но не обеспеченные финансирование. Стоимость проекта, по предварительным данным, оценивается в более чем 20 млрд рублей.

Теги
РоссияБурков, Александр ЛеонидовичОмская областьХуснуллин, Марат Шакирзянович
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