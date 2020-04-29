Военные распашут полосу вдоль реки Шан для защиты поселков в Туве от лесных пожаров

ТАСС, 29 апреля. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) в среду приступят к созданию минерализованной полосы вдоль реки Шан в Республике Тыва для предотвращения повторного приближения огня от лесных пожаров к расположенным поблизости населенным пунктам, сообщила в среду пресс-служба округа.

Ранее подразделения ЦВО потушили полосу огня протяженностью более 20 км у поселка Бояровка в Каа-Хемском районе республики, что позволило отвести пожар от жилых домов на 13 км вглубь тайги.

"Работы проводятся в сложном рельефе - высокие холмы с густым лесом. К месту тушения природного пожара прибыли тяжелые бульдозеры Б-170 из частей, дислоцированных в Кызыле и Абакане. Тяжелая техника в среду приступит к созданию минерализованной полосы вдоль реки Шан, чтобы предотвратить повторное распространения огня к населенным пунктам", - говорится в сообщении.

Ранее командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин по обращению главы Республики Тыва Шолбан Кара-оола принял решение направить 100 военнослужащих ЦВО для помощи жителям Тувы в борьбе с природными пожарами. Для тушения привлечен вертолет Ми-8 АМТШ "Терминатор" с водосливным устройством, который за двое суток сбросил более 80 тонн воды на очаги возгораний в Каа-Хемском и Тандинском районах.

Действующие лесные пожары в Туве зафиксированы в Дзун-Хемчикском, Каа-Хемском, Тере-Хольском, Чеди-Хольском, Тандинском, Тоджинском районах. Огонь местами подбирается к населенным пунктам. В 90% случаев причина возгорания - человеческий фактор. По данным ФБУ "Авиалесоохрана", в Туве в настоящий момент зафиксированы четыре пожара на землях лесного фонда, площадь, пройденная огнем, составляет 9986 га.