Синоптики предсказывают штормовые ветра, грозы и аномальную жару в Сибири

ТАСС, 29 апреля. Регионы Сибирского федерального округа в ближайшие дни ожидают серьезного ухудшения погодных условий - прогнозируются штормовые ветра, грозы и аномально жаркая погода, которая может спровоцировать пожары. Об этом в среду сообщают региональные главки МЧС и территориальные центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

"В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение, ожидаются порывы ветра до 27 метров в секунду, местами дожди и грозы. В регионе высокая пожароопасность четвертого-пятого класса (высокая и чрезвычайная пожароопасность - прим. ТАСС)", - сообщает ЦГМС по Алтайскому краю,

По даным Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирской, Кемеровской областях и Республике Алтай сохранится до 30 апреля высокая пожароопасность четвертого класса, местами - чрезвычайная пожароопасность пятого класса, ветер до 28 метров в секунду, в регионах объявлено штормовое предупреждение. Главки МЧС убедительно просят граждан не посещать леса и соблюдать пожарную безопасность.

Подобная ситуация и в Иркутской области: там до 2 мая, по данным регионального ГУ МЧС, местами по области ожидается пожароопасность четвертого-пятого класса в лесах, ветер до 23 метров в секунду, пыльные бури и грозы. При этом в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья возможны сходы снежных лавин.

"Обь-Иртышское УГМС распространило предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях - сильном дожде и ветре в Омской области. В первой половине дня 29 апреля на юго-востоке региона ожидается сильный с порывами до 22 метров в секунду, сообщили в региональном ГУ МЧС. Подобная ситуация и в Томской области, по данным регионального главка МЧС, ожидаются ливневые дожди и ветер до 24 метров в секунду.