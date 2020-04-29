Омская область примет пациентов с коронавирусом из Якутии

Ранее президент РФ Владимир Путин указал на то, что в регионах ситуация с коечным фондом разная. Он дал поручение проработать схемы межрегионального взаимодействия, включая прием больных из соседних регионов, а также выезд медицинских бригад, служб скорой помощи за пределы территории своего субъекта Федерации.

ОМСК, 29 апреля. /ТАСС/. Самолет с 50 пациентами с коронавирусом прибудет в среду в Омск из Якутии, сообщил оперативным штаб по борьбе с распространением этой инфекции в Омской области. Омские медики будут лечить пациентов в рамках оказания помощи другим регионам в борьбе с коронавирусом.

"Сейчас Омская область готовится принять пациентов из Якутии. Все они будут размещены изолированно, при необходимости омские врачи окажут всю необходимую помощь", - сообщили в оперативном штабе, отметив, что омская система здравоохранения располагает необходимым для этого ресурсом.

Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло в среду на заседании межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в СФО рассказал, что Омск 29 апреля примет из Якутии 50 инфицированных. "Мы начинаем уже помогать другим субъектам, в том числе не Сибирского федерального округа", - сказал Меняйло.

Он добавил, что регионам СФО необходимо продолжать создавать дополнительный коечный фонд на случай нарастания количества больных. "Особое внимание необходимо уделить медицинскому персоналу - у нас уже есть случаи заражения медперсонала, там разные причины, но в некоторых [случаях] - это недисциплинированность", - отметил полпред.

В Якутии, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 166 случаев заражения коронавирусом, 18 пациентов выздоровели, 1 умер. В Омской области выявлено 82 случая заражения, 22 человек выздоровел, 1 пациент скончался. Всего же в России зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.