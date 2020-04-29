Омская область примет пациентов с коронавирусом из Якутии

ОМСК, 29 апреля. /ТАСС/. Самолет с 50 пациентами с коронавирусом прибудет в среду в Омск из Якутии, сообщил оперативным штаб по борьбе с распространением этой инфекции в Омской области. Омские медики будут лечить пациентов в рамках оказания помощи другим регионам в борьбе с коронавирусом.
Ранее президент РФ Владимир Путин указал на то, что в регионах ситуация с коечным фондом разная. Он дал поручение проработать схемы межрегионального взаимодействия, включая прием больных из соседних регионов, а также выезд медицинских бригад, служб скорой помощи за пределы территории своего субъекта Федерации.
"Сейчас Омская область готовится принять пациентов из Якутии. Все они будут размещены изолированно, при необходимости омские врачи окажут всю необходимую помощь", - сообщили в оперативном штабе, отметив, что омская система здравоохранения располагает необходимым для этого ресурсом.
Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло в среду на заседании межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в СФО рассказал, что Омск 29 апреля примет из Якутии 50 инфицированных. "Мы начинаем уже помогать другим субъектам, в том числе не Сибирского федерального округа", - сказал Меняйло.
Он добавил, что регионам СФО необходимо продолжать создавать дополнительный коечный фонд на случай нарастания количества больных. "Особое внимание необходимо уделить медицинскому персоналу - у нас уже есть случаи заражения медперсонала, там разные причины, но в некоторых [случаях] - это недисциплинированность", - отметил полпред.
В Якутии, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 166 случаев заражения коронавирусом, 18 пациентов выздоровели, 1 умер. В Омской области выявлено 82 случая заражения, 22 человек выздоровел, 1 пациент скончался. Всего же в России зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.