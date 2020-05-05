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Пандемия коронавируса нового типа

В закрытой на карантин омской больнице выявили 16 случаев заражения коронавирусом

Всего в регионе подтвердились 30 случаев инфицирования

ОМСК, 5 мая. /ТАСС/. Очаг заражения коронавирусом выявлен в Омске в городской клинической больнице № 1, которая в понедельник была закрыта на двухнедельный карантин из-за подозрения на заражение сотрудников коронавирусом. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Омской области, у 16 работников медучреждения было подтверждено наличие этой инфекции.

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В воскресенье в местных СМИ появилась информация, что коронавирус обнаружен у работников одного из главных медучреждений города - больницы № 1 им. Кабанова. В понедельник омский Минздрав сообщил, что пациенты пульмонологического отделения этой больницы будут распределены по другим медицинским учреждениям. Позднее в тот же день было принято решение о закрытии на карантин медучреждения, где проходят лечение 417 пациентов.

"[В Омской области] подтверждены 30 случаев, из которых два ребенка, 16 работников медучреждений. Да, все 16 - из ГБ № 1", - сказал представитель Роспотребнадзора.

По его словам, из 30 случаев заражения коронавирусом, выявленных за прошедшие сутки, только два человека приехали из-за пределов Омской области, все остальные были инфицированы на территории региона. Всего же в Омской области выявлен 191 случай инфицирования, 42 пациента излечились, пятеро умерли.

Теги
РоссияОмская областьПандемия коронавируса нового типа
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