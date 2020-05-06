В отделении омской больницы ввели карантин из-за выявления коронавируса

ОМСК, 6 мая. /ТАСС/. Карантин введен в хирургическом отделении Областной клинической больницы (ОКБ) Омской области, куда поступила пациентка, у которой позднее был выявлен коронавирус. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

"29 апреля в хирургическое отделение ОКБ поступила пациентка, которой была оказана экстренная помощь. Врачи отметили у женщины признаки, характерные для пневмонии, она была дообследована, взят анализ на COVID-19, который дал положительный результат. После этого отделение было оперативно закрыто на карантин", - сказали в пресс-службе.

Все лица, имевшие контакты с инфицированной женщиной, сдали анализ на коронавирус. В отделении произведена дезинфекция, медицинская помощь госпитализированным оказывается. В Минздраве отметили, что распространение коронавируса по больнице исключено, так как стационары в медицинском учреждении расположены обособлено и могут работать совершенно автономно.

По данным регионального Минздрава, в Омской области зафиксировано 197 случаев заражения коронавирусом. 44 пациента выздоровели, пять умерли. В понедельник карантин был введен в городской больнице № 1 им. Кабанова, где находятся около 400 пациентов. Во вторник стало известно, что инфекцией заразились 16 медиков.