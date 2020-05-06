{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В отделении омской больницы ввели карантин из-за выявления коронавируса

29 апреля в хирургическое отделение Областной клинической больницы поступила пациентка, которой была оказана экстренная помощь, позднее у нее обнаружили инфекцию

ОМСК, 6 мая. /ТАСС/. Карантин введен в хирургическом отделении Областной клинической больницы (ОКБ) Омской области, куда поступила пациентка, у которой позднее был выявлен коронавирус. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"29 апреля в хирургическое отделение ОКБ поступила пациентка, которой была оказана экстренная помощь. Врачи отметили у женщины признаки, характерные для пневмонии, она была дообследована, взят анализ на COVID-19, который дал положительный результат. После этого отделение было оперативно закрыто на карантин", - сказали в пресс-службе.

Все лица, имевшие контакты с инфицированной женщиной, сдали анализ на коронавирус. В отделении произведена дезинфекция, медицинская помощь госпитализированным оказывается. В Минздраве отметили, что распространение коронавируса по больнице исключено, так как стационары в медицинском учреждении расположены обособлено и могут работать совершенно автономно.

По данным регионального Минздрава, в Омской области зафиксировано 197 случаев заражения коронавирусом. 44 пациента выздоровели, пять умерли. В понедельник карантин был введен в городской больнице № 1 им. Кабанова, где находятся около 400 пациентов. Во вторник стало известно, что инфекцией заразились 16 медиков.

Теги
РоссияОмская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Омске зарегистрировали третий с начала месяца выброс загрязняющих веществ
По данным Минприроды региона, предполагаемый источник - крупное промышленное предприятие, которое не могут проверить областные власти
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС