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В Хакасии при пожаре в жилом доме погиб ребенок, двое детей пострадали

Во время пожара дети были дома одни

ТАСС, 6 мая. Четырехлетний ребенок погиб во время пожара в жилом одноэтажном доме в деревне Аршаново в Хакасии, еще двое детей госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

"На момент прибытия первых пожарных расчетов у дома горела крыша по всей площади (150 кв. метров). Дети были одни дома, погиб ребенок 2016 года рождения. Двое детей спасены", - сообщил представитель ведомства, добавив, дети госпитализированы в тяжелом состоянии в республиканскую больницу.

Сейчас с родителями детей работает психолог МЧС. На месте тушения пожара работали 12 человек и семь единиц техники.

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РоссияХакасия
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