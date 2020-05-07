Число заразившихся коронавирусом в Новосибирской области выросло до 876

"По данным оперативного штаба, на 11:00 (7:00 мск) 7 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 67 человек. Всего в регионе 876 случаев заражения коронавирусом, в том числе 42 ребенка", - говорится в сообщении.

НОВОСИБИРСК, 7 мая. /ТАСС/. Количество пациентов с коронавирусом в Новосибирской области выросло за последние сутки до 876 случаев, сообщил в четверг оперативный штаб региона.

В общей сложности в регионе с отрицательными результатами контрольных тестов выписаны 240 человек, 12 - скончались. В отделениях реанимации находятся 53 пациента, на ИВЛ - 25 человек. Всего в регионе сделано 48 810 тестов на коронавирус.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.