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Пандемия коронавируса нового типа

Почти 200 вахтовиков вернулись в Томскую область с Чаяндинского месторождения в Якутии

Еще около 100 человек ожидают отправки домой

ТОМСК, 7 мая. /ТАСС/. Около 200 вахтовиков из Томской области вернулись 6 и 7 мая с Чаяндинского месторождения в Якутии, где выявлен очаг коронавируса. Отправки домой ожидают еще около 100 человек, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Томской области

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Карантин на месторождении в Ленском районе, где находятся 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", объявили 17 апреля. По данным на 6 мая, тестирование выявило наличие коронавируса у 246 человек. В оперштабе Якутии заявили, что рассчитывают вывезти 8,5 тыс. вахтовиков.

"За два дня в регион вернулись почти 200 рабочих. Все прибывшие из аэропорта "Богашево" напрямую автобусами доставляются в обсерваторы на 14-дневный карантин", - говорится в сообщении.

По данным областной администрации, все рабочие прошли тестирование на коронавирус перед отправкой в регион. В Томской области они также сдадут тесты на инфекцию.

 

Теги
РоссияЯкутияТомская областьПандемия коронавируса нового типа
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