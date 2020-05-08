В Томской области с 18 мая вводят обязательный масочный режим

ТОМСК, 8 мая. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, который возглавляет региональный оперативный штаб по противодействию новой коронавирусной инфекции, продлил режим самоизоляции в регионе до 1 июня, а также с 18 мая ввел обязательный масочный режим, сообщается в распоряжении на сайте областной администрации.

В Томской области, где выявлены 176 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с 31 марта до 11 мая был объявлен режим самоизоляции, закрыты все развлекательные учреждения. Граждане, прибывшие из-за границы, а также из Санкт-Петербурга и Москвы, обязаны пройти двухнедельный карантин. Остановлено автобусное сообщение с другими регионами. С 27 апреля томские власти ограничили въезд и выезд из региона, а с 28-го ввели единые справки для сотрудников предприятий, чья работа не приостановлена.