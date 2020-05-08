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Пандемия коронавируса нового типа

В Томской области с 18 мая вводят обязательный масочный режим

Режим самоизоляции в регионе продлен до 1 июня
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТОМСК, 8 мая. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, который возглавляет региональный оперативный штаб по противодействию новой коронавирусной инфекции, продлил режим самоизоляции в регионе до 1 июня, а также с 18 мая ввел обязательный масочный режим, сообщается в распоряжении на сайте областной администрации.

В Томской области, где выявлены 176 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с 31 марта до 11 мая был объявлен режим самоизоляции, закрыты все развлекательные учреждения. Граждане, прибывшие из-за границы, а также из Санкт-Петербурга и Москвы, обязаны пройти двухнедельный карантин. Остановлено автобусное сообщение с другими регионами. С 27 апреля томские власти ограничили въезд и выезд из региона, а с 28-го ввели единые справки для сотрудников предприятий, чья работа не приостановлена.

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"С 22:00 часов 31 марта 2020 года по 1 июня 2020 года обязать граждан, находящихся на территории Томской области, не покидать места проживания (пребывания)", - сообщается в распоряжении. В тексте уточняется, что жители могут посещать работу, а также выходить за продуктами, медикаментами, обращаться за экстренной медицинской помощью, гулять с питомцами, а с 12 мая гулять и заниматься спортом при соблюдении социальной дистанции в 3 метра.

Также сообщается, что с 9 мая людям рекомендуется выходить из дома в медицинских масках и перчатках. С 18 мая данное требование становится обязательным.

 

Теги
Жвачкин, Сергей АнатольевичРоссияТомская областьПандемия коронавируса нового типа
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