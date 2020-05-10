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Пандемия коронавируса нового типа

Режим самоизоляции в Омской области продлили до 24 мая

С 12 мая в регионе открываются автосалоны, магазины одежды, обуви, отдельно стоящие либо с отдельным входом площадью до 400 кв. м, сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций

ТАСС, 10 мая. Власти Омской области продлили режим самоизоляции до 24 мая. Об этом сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ярослав Лесовский.

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Режим самоизоляции для предотвращения распространения коронавирусной инфекции был введен в регионе в начале апреля.

"Самоизоляция продлевается до 24 мая, открываются с 12 мая автосалоны, магазины одежды, обуви, отдельно стоящие либо с отдельным входом площадью до 400 кв. метров. Возобновляется работа электричек, открываются дачные остановки", - сказал Лесовский.

По данным федерального штаба, на 10 мая в регионе 279 заразившихся, из которых 54 выздоровели и шесть умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, свыше 277 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 209 688 случаев заражения, выздоровели 34 306 человек, умерли 1 915. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияОмская областьПандемия коронавируса нового типа
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