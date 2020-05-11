Рейс с российскими туристами из Индонезии прибыл в Новосибирск

ТАСС, 11 мая. Самолет с российскими туристами с острова Бали (Индонезия) прибыл в понедельник в Новосибирск. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта Новосибирска.

Рейс с российскими туристам вылетел из города Денпасар на острове Бали в понедельник в 05:20 утра мск. Первую посадку он совершит в Новосибирске, затем приземлится в Екатеринбурге и Москве.

"Рейс прибыл в 19:29 (15:29 мск)", - написано в онлайн табло. По данным Минтранса России, на борту самолета 339 пассажиров. До Новосибирска летят 152 человека, до Екатеринбурга - 96, до Москвы - 91.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.