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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Рейс с российскими туристами из Индонезии прибыл в Новосибирск

В город прибыли 339 россиян

ТАСС, 11 мая. Самолет с российскими туристами с острова Бали (Индонезия) прибыл в понедельник в Новосибирск. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта Новосибирска.

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Рейс с российскими туристам вылетел из города Денпасар на острове Бали в понедельник в 05:20 утра мск. Первую посадку он совершит в Новосибирске, затем приземлится в Екатеринбурге и Москве.

"Рейс прибыл в 19:29 (15:29 мск)", - написано в онлайн табло. По данным Минтранса России, на борту самолета 339 пассажиров. До Новосибирска летят 152 человека, до Екатеринбурга - 96, до Москвы - 91.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
ИндонезияРоссияНовосибирская областьСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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