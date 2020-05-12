Синоптики прогнозируют аномальную жару в Западной Сибири в ближайшие три дня

НОВОСИБИРСК, 12 мая. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют аномально жаркую погоду в ближайшие три дня в регионах Западной Сибири, в том числе в Новосибирской и Омской областях, а также Алтайском крае. Засуха и жара могут привести к росту числа пожаров на этих территориях во второй половине мая, сообщил ТАСС во вторник пресс-секретарь Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ренад Ягудин.

"Ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами плюс 30 градусов и выше. В первую очередь, это касается Новосибирской области и Алтайского края, где также велик рост повышения числа пожаров во второй половине мая. Сейчас в некоторых районах Алтая сохраняется пожароопасность пятого класса", - сказал Ягудин.

Он пояснил, что в некоторых районах на северо-западе Сибири температура не превысит 28 градусов тепла, местами могут быть грозы с порывами ветра до 14 метров в секунду. В Омской области, по данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие дни сохранится аномально жаркая погода. Температура воздуха днем будет достигать плюс 35 градусов, осадки при этом не прогнозируются. Изменение погоды ожидается только 15 мая, когда пойдут дожди, а температура снизится до плюс 23-28 градусов. Из-за жары и отсутствия осадков в Омской области введен запрет на использование открытого огня, а также на посещение гражданами лесов.

В апреле в результате установившейся аномально жаркой погоды, порывистого ветра и множественных неконтролируемых палов сухой растительности площадь природных возгораний в регионах Сибирского федерального округа (СФО) возросла в три раза по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период. Как сообщал председатель окружного совета территориальных органов МЧС в СФО Виктор Орлов, 80% пожаров возникли в пятикилометровой близости от населенных пунктов. Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал ситуацию с природными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке критической. В конце апреля президент России Владимир Путин потребовал проконтролировать ситуацию с паводками и пожарами в стране, проанализировать механизмы поддержки граждан и бизнеса в пострадавших от стихийных бедствий регионах.