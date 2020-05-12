В отношении экс-директора новосибирского НИИ туберкулеза возбудили уголовное дело

НОВОСИБИРСК, 12 мая. /ТАСС/. Уголовное дело по факту растраты возбуждено в отношении бывшего директора новосибирского НИИ туберкулеза Владимира Краснова. Об этом сообщила ТАСС и. о. директора НИИ Наталья Ставицкая.

Краснов возглавлял НИИ с 1989 по 2019 год. Он является профессором по специальности "фтизиатрия", имеет звание "Заслуженный врач РФ".

"Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата в особо крупном размере прим")", - сообщила Ставицкая.

Как сообщил ТАСС источник, дело возбуждено по факту хищения имущества НИИ на сумму около 1,6 млн рублей. Вторым фигурантом дела является бывший финансовый директор НИИ Елена Гузиенко. Краснов находится под подпиской о невыезде.

Новосибирский НИИ туберкулеза - единственный за Уралом федеральный центр борьбы с этим заболеванием, основанный в 1943 году. С 2010 года Новосибирский НИИТ сотрудничает с ВОЗ в подготовке специалистов по борьбе с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью. В клинике института проводятся диагностика и лечение легочных и внелегочных форм туберкулеза с использованием всего спектра современных медицинских технологий в области лабораторной и лучевой диагностики, фтизиатрии, бронхологии, урологии, хирургии, эндоскопии.