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В Омской области на Иртыше из-за опрокидывания судна образовалось бензиновое пятно

В профессиональном аварийно-спасательном формировании "Днепр" уточнили, что загрязнение уже локализовали

ОМСК, 12 мая. /ТАСС/. Бензиновое пятно образовалось в одном из затонов реки Иртыш в границах Омска из-за опрокидывания судна. Как сообщили ТАСС в профессиональном аварийно-спасательном формировании "Днепр", сотрудники подразделения занимаются ликвидацией загрязнения.

"В небольшом затоне, связанном с Иртышом, опрокинулось небольшое судно, пошел разлив ГСМ. Объем бака небольшой, площадь [загрязнения] не могу сказать, на месте работают наши сотрудники", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что загрязнение уже удалось локализовать, и бензиновое пятно не попадет в реку.

Иртыш - самая длинная река-приток в мире (4 248 км). Река протекает по территории Китая, Казахстана и России, в районе Ханты-Мансийска Иртыш впадает в Обь. В Иртыше обитают 23 вида рыб, включая краснокнижных сибирского осетра и стерлядь.

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РоссияОмская область
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