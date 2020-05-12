Власти Томской области отправили на родину 587 студентов из Казахстана

"Администрация Томской области помогла добраться из Томска до Казахстана студентам томских университетов и колледжей - гражданам этой страны. 587 казахских студентов отправились на родину двумя авиарейсами и пятью автобусами", - говорится в сообщении.

ТОМСК, 12 мая. /ТАСС/. Более 500 студентов томских вузов и ссузов из Казахстана, которые не могли вернуться на родину из-за закрытых границ в связи с пандемией коронавируса, отправлены домой 10-11 мая авто- и авиатранспортом. Добраться им помогли МИД РФ, а также власти Томской, Омской областей и Алтайского края, сообщили журналистам в пресс-службе томской обладминистрации.

Уточняется, что по просьбе главы региона Сергея Жвачкина томские вузы обеспечили студентов средствами индивидуальной защиты, продуктовыми сухими пайками и водой. Автобусные рейсы, которые проходили через Омскую область и Алтайский край, сопровождали сотрудники ГИБДД.

"В условиях закрытых границ мы начали прорабатывать различные варианты доставки студентов - казахстанцев на родину еще с середины апреля. К началу мая у нас в регионе находится около 4,5 тысяч из 6 тысяч обучающихся в Томске граждан Казахстана. У студентов хорошие условия проживания, соответствующие всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Большинство осталось в Томске, мы помогли тем, кому нужно было уехать по личным мотивам", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Юрия Гурдина.

В Томской области зарегистрировано 294 случая заражения коронавирусом, 67 из заболевших выздоровели, четверо умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. В Казахстане подтверждены 5 279 случаев инфицирования коронавирусом, 2 108 пациентов выздоровели, 32 человека умерли.