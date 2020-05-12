{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Власти Томской области отправили на родину 587 студентов из Казахстана

В минувшие выходные они вернулись домой двумя авиарейсами и пятью автобусами
Описание
© Официальный портал администрации Томской области

ТОМСК, 12 мая. /ТАСС/. Более 500 студентов томских вузов и ссузов из Казахстана, которые не могли вернуться на родину из-за закрытых границ в связи с пандемией коронавируса, отправлены домой 10-11 мая авто- и авиатранспортом. Добраться им помогли МИД РФ, а также власти Томской, Омской областей и Алтайского края, сообщили журналистам в пресс-службе томской обладминистрации.

"Администрация Томской области помогла добраться из Томска до Казахстана студентам томских университетов и колледжей - гражданам этой страны. 587 казахских студентов отправились на родину двумя авиарейсами и пятью автобусами", - говорится в сообщении.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Уточняется, что по просьбе главы региона Сергея Жвачкина томские вузы обеспечили студентов средствами индивидуальной защиты, продуктовыми сухими пайками и водой. Автобусные рейсы, которые проходили через Омскую область и Алтайский край, сопровождали сотрудники ГИБДД.

"В условиях закрытых границ мы начали прорабатывать различные варианты доставки студентов - казахстанцев на родину еще с середины апреля. К началу мая у нас в регионе находится около 4,5 тысяч из 6 тысяч обучающихся в Томске граждан Казахстана. У студентов хорошие условия проживания, соответствующие всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Большинство осталось в Томске, мы помогли тем, кому нужно было уехать по личным мотивам", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Юрия Гурдина.

В Томской области зарегистрировано 294 случая заражения коронавирусом, 67 из заболевших выздоровели, четверо умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. В Казахстане подтверждены 5 279 случаев инфицирования коронавирусом, 2 108 пациентов выздоровели, 32 человека умерли.

Теги
КазахстанРоссияАлтайский крайОмская областьТомская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Незаконно потраченные на покупку вертолета 22 млн рублей возвращены в бюджет Алтая
Закупка Robinson R-44 автономным учреждением "Авиалесоохрана" состоялась без аукциона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС