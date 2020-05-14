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"Инвитро" сможет проводить более 200 тыс. тестов в месяц на антитела к коронавирусу

Стоимость тестирований будет от 950 рублей до 3,5 тыс. рублей

НОВОСИБИРСК, 14 мая. /ТАСС/. Компания "Инвитро", специализирующаяся на лабораторной диагностике и медицинских услугах, планирует начать тестирование на антитела к коронавирусу в конце мая с 200 тыс. тестирований в месяц, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС генеральный директор ООО "Инвитро-Сибирь" Александр Хамидулин.

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"Инвитро" выступает в роли централизованной лаборатории и принимает биоматериалы для исследования от государственных медицинских учреждений. В настоящее время исследования выполняют три лабораторные комплекса группы компаний, расположенные в Москве, Новосибирске и Челябинске. В сутки выполняется до 2 тыс. тестов.

"Мы ведем переговоры с несколькими отечественными и зарубежными производителями тест-систем, мы будем делать антитела иммуноглобулин класса G. Ориентировочный старт - третья декада мая. Стартуем с 200 тыс. [тестирований в месяц], но, я думаю, можем и удвоиться", - сказал Хамидулин.

По его словам, мощность лабораторий, которые будут проводить тесты на антитела, значительно выше, чем мощность лабораторий, где ведутся тесты на коронавирус. "Инвитро" начнет с 200 тыс. тестирований в месяц по стране и от 2 до 4 тыс. тестирований в Новосибирской области. Стоить такой тест будет от 950 рублей до 3,5 тыс. рублей.

Сами тесты будут как качественными, то есть показывающими наличие антител, так и количественными, которые будут показывать более подробную информацию для специалистов о нарастании титров антител. Заявляемая чувствительность тестов - 98%. "Инвитро" планирует предлагать такие тесты частным медицинским организациям и крупным компаниям, которые смогут проверять свой персонал.

"Инвитро" - частный медицинский холдинг в России, специализирующийся на лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг, основан в 1995 году. Компания располагает сетью из более 1,4 тыс. медицинских офисов в шести странах и 8 лабораторными комплексами, которые ежедневно выполняют более 150 тыс. исследований.

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