Руководителя омского холдинга подозревают в уклонении от уплаты налогов

ОМСК, 13 мая. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО "Агропромышленный холдинг "Алтаур", которое входило в крупную промышленную ГК "Титан", Юрия Сутягинского, который подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщается в среду на сайте следственного управления СК РФ по Омской области.

"Следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО "Агропромышленный холдинг "Алтаур" Юрия Сутягинского, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ ("Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, совершенное в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

ГК "Титан" была основана старшим братом Юрия Михаилом Сутягинским. Предприятие включает в себя нефтехимический (завод "Омский каучук" и Новочеркасский завов смазочных материалов) и агропромышленный (комбикормовый завод "Пушкинский", свинокомплекс "Петровский" и мясокомбинат "Пушкинский") комплексы. В пресс-службе регионального следственного управления СК РФ ТАСС уточнили, что АПХ "Алтаур" был реорганизован из компании "Агропромышленный комплекс "Титан", которая была учреждена ГК "Титан".

По версии следствия, Сутягинский, являясь генеральным директором холдинга, сознательно уклонился от уплаты налогов и страховых взносов на сумму 35,9 млн рублей. Для этого он с декабря 2018 года по март 2019-го направил контрагентам письма с указанием перечислить денежные средства в размере 34 млн рублей за поставленный "Алтауром" товар напрямую на расчетные счета кредиторов.

В сообщении отмечается, что следствие расследует аналогичное уголовное дело в отношении приемника Сутягинского на посту генерального директора холдинга Романа Кузнецова, который в апреле-мае 2019 года аналогичным способом укрыл еще 17,5 млн рублей. Следственные органы подчеркивают, что недоимка по налогам и иным выплатам на настоящий момент погашена компанией в полном объеме.