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Режим самоизоляции в Хакасии планируют продлить до 31 мая

В регионе зафиксировано 532 случая заражения коронавирусной инфекцией

ТАСС, 14 мая. Власти Хакасии намерены продлить режим самоизоляции до 31 мая. Послаблений режима не планируется, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона в четверг.

Режим самоизоляции в Хакасии был введен с 1 апреля и продлевался несколько раз. 8 мая власти региона сообщили о продлении режима до 17 мая. По данным федерального оперативного штаба, в регионе зафиксировано 532 случая заражения коронавирусной инфекцией, 154 человека выздоровели, 9 умерли.

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"Режим повышенной готовности и всеобщей самоизоляции в Хакасии после 17 мая будет вновь продлен. Новый срок его действия - до 31 мая включительно <…> Новые послабления, как и дополнительные ограничения, в Хакасии вводиться пока не будут", - говорится в сообщении.

В республиканском правительстве отметили, что все введенные ранее правила и запреты продолжают действовать. В том числе действует и масочный режим, введенный в регионе в начале мая.

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РоссияХакасияПандемия коронавируса нового типа
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