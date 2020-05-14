Новосибирский производитель средств защиты для врачей получит 92 млн руб. на модернизацию

Предприятие "Здравмедтех-Н" до пандемии коронавируса производило продукцию для хирургической и акушерской отраслей. По словам Клевасова, в 2019 году у предприятия было выкуплено порядка 150 защитных костюмов врача-инфекциониста. В апреле 2020 года "Здравмедтех" выпустил 55 тыс. таких костюмов, увеличив производство более чем в 300 раз.

НОВОСИБИРСК, 14 мая. /ТАСС/. Единственное крупное новосибирское предприятие по производству компонентов защитного костюма врача-инфекциониста "Здравмедтех-Н" получит государственную поддержку от правительства региона и Федерального фонда развития промышленности в размере 92 млн рублей, что позволит увеличить объемы производства в пять раз, сообщил в четверг журналистам директор предприятия Алексей Клевасов.

"Сегодня мы подписываем документ на 92 млн руб., это государственная субсидия под 1% годовых на два года. Мы увеличили объемы выпуска в четыре раза за месяц [апрель], а в мае благодаря господдержке мы планируем увеличить в пять раз. И все равно мы не удовлетворяем спрос врачей", - сказал Клевасов.

По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, продукция компании "Здравмедтех-Н" поставляется во все медицинские учреждения, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса. В мае 2020 года предприятие должно изготовить до 200 тыс. комплектов для поставки в медучреждения Сибирского федерального округа.

По словам Клевасова, 10 млн рублей пойдут на покупку оборудования. Большая часть средств, а именно порядка 80 млн рублей, пойдет на снабжение производства неткаными материалами, респираторами. Он также отметил, что предприятие получает заявки от Министерств здравоохранения Томской и Кемеровских областей, а также Алтайского края, однако на данный момент "Здравмедтех" из-за дефицита сырья не может выполнять их в полном объеме.

ООО "Здравмедтех-Н" образовано в 2003 году, является одним из филиалов группы предприятий "Здравмедтех". Предприятие специализируется на производстве одноразовой медицинской одежды, противоэпидемических халатов, защитных комбинезонов и хирургических комплектов. Продукция поставляется в медицинские организации Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.