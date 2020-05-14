Особый противопожарный режим в Хакасии продлили до 25 мая

ТАСС, 14 мая. Власти Хакасии продлили особый противопожарный режим, введенный в регионе в апреле, до 25 мая. Об этом сообщила пресс-службы правительства региона в четверг по итогам видеосовещания главы республики Валентина Коновалова с властями на местах.

"Действующий в Хакасии особый противопожарный режим будет продлен до 25 мая", - говорится в сообщении.

По данным региональных властей, в республике в ближайшее время прогнозируется сильный шквалистый ветер и засушливая погода. Поэтому в муниципалитетах сохраняется высокий класс пожарной опасности (от третьего до пятого). Власти республики отмечают, что значительная часть пожаров возникает на свалках бытовых отходов и от палов сухой травы.

На период действия режима запрещено разведение костров на территории сельских поселений, садоводств, землях сельхозназначения, предприятий и организаций, также запрещено сжигать мусор на территории населенных пунктов. Во время сухой и ветреной погоды запрещено топить печи, кухонные очаги и котельные установки без дымников и искрогасителей. За нарушение этих требований гражданам может грозить штраф до 4 тыс. рублей, должностным лицам - до 30 тыс. рублей, юридическим лицам - до 500 тыс. рублей.

В апреле 2015 года ураганный ветер, обрушившийся на республику, стал одной из причин пожаров в 35 населенных пунктах региона. В результате были полностью уничтожены 1 215 домов, без крова остались 4 694 человека, 32 погибли. Общая сумма ущерба превысила 7 млрд рублей.