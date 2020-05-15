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Рейс с российскими туристами из Гоа прибыл в Красноярск

Это уже шестой вывозной рейс из Гоа

КРАСНОЯРСК, 15 мая. /ТАСС/. Самолет с российскими туристами из индийского штата Гоа прибыл в пятницу в Красноярск, следует из данных онлайн-табло аэропорта Красноярска.

Сообщалось, что рейс авиакомпании "Россия" 6884 Гоа - Красноярск - Екатеринбург - Москва вылетел в 15:03 мск с 296 пассажирами на борту. Из них до Красноярска летели 25 человек, до Екатеринбурга - 92, до Шереметьево - 179.

Возвращающихся в Красноярск из-за границы туристов направляют на самоизоляцию по месту жительства или в обсерватор.

Это уже шестой вывозной рейс из Гоа для граждан РФ, которые зарегистрировались на сайте госуслуг. Первые пять вывезли россиян в Москву, Казань, Новосибирск и Екатеринбург, затем в Уфу и Нижний Новгород, а также в Ростов-на-Дону и Москву.

В Гоа еще остаются более 1,5 тыс. граждан России, которые заявили о желании вернуться на родину, отметили в генконсульстве.

Теги
РоссияКрасноярский край
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