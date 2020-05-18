Минобороны завершило переброску сил в Красноярский край для борьбы с коронавирусом

"Военно-транспортная авиация ВКС завершила переброску личного состава, военной техники и имущества в Красноярский край для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. На борту самолетов Ил-76 в город Красноярск доставлены военная и специальная техника, более двух тонн медицинского имущества, в том числе респираторы, маски, перчатки и защитные костюмы", - сообщили в военном ведомстве.

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Самолеты Ил-76 ВКС России завершили переброску военнослужащих и техники 100-го отдельного полка обеспечения Вооруженных сил РФ в Красноярск для борьбы с коронавирусной инфекцией в Северо-Енисейском районе Красноярского края, сообщили в понедельник в Минобороны.

Переброска сводного отряда Минобороны в составе 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, а также около 100 единиц специальной военной техники, осуществляется по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее в Красноярск прибыла первая партия военно-транспортных самолетов Ил-76. Также железнодорожным транспортом в район выполнения задач доставлены военные медики из Кемеровской области и мобильный отряд РХБ-защиты Центрального военного округа из Алтайского края. Для координации действий прибывших подразделений создана оперативная группа управления штаба Центрального военного округа.

"Колонна специальной техники совершает марш в район пос. Еруда Северо-Енисейского района для подготовки полевого лагеря и развертывания мобильного госпиталя. На пути следования военнослужащим в том числе предстоит выполнить задачи по переброске военной техники на пароме через реку Енисей", - уточнили в военном ведомстве.

После прибытия, развертывания госпиталя и техники в поселке Еруда военные проведут противоэпидемические мероприятия и приступят к диагностике и лечению заразившихся коронавирусом для локализации вспышки инфекции и недопущению ее дальнейшего распространения.

Вспышка коронавируса в Красноярском крае

15 мая пресс-служба губернатора Красноярского края со ссылкой на главу региона Александра Усса сообщила, что Минобороны развернет медицинский госпиталь на крупнейшем золотодобывающем предприятии России - Олимпиадинском ГОК (принадлежит компании "Полюс") в Красноярском крае.

Коронавирус на предприятии был обнаружен в начале мая. В настоящий момент региональное управление Роспотребнадзора не сообщает данные по числу заболевших до окончания эпидрасследования. Силами края там развернут мобильный госпиталь на 400 пациентов.

Олимпиадинский ГОК является крупнейшим золотодобывающим предприятием России. Добыча руды осуществляется на трех карьерах: Восточном, Титимухте и Благодатном. Переработка руды ведется на четырех золотоизвлекательных фабриках.