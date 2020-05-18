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Пандемия коронавируса нового типа

Усс заявил, что вспышку коронавируса на Олимпиадинском ГОК нужно купировать за неделю

Глава Красноярского края призвал не допустить распространение ситуации за пределы вахтового поселка
Губернатор Красноярского края Александр Усс Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Губернатор Красноярского края Александр Усс
© Михаил Метцель/ТАСС

СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ /Красноярский край/, 18 мая. /ТАСС/. Вспышку коронавирусной инфекции на крупнейшем золотодобывающем предприятии России - Олимпиадинском ГОК (принадлежит компании "Полюс") в Красноярском крае нужно купировать за неделю. Об этом сказал в понедельник на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории края губернатор региона Александр Усс.

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Коронавирус на предприятии был обнаружен в начале мая. По данным компании, выявлено уже 866 первичных положительных результатов на эту инфекцию. В вахтовом поселке Еруда развернут мобильный госпиталь, в район перебрасываются военные для борьбы с коронавирусом.

"Сегодня на территории Северо-Енисейского района и прежде всего в поселке Еруда находится достаточное количество разного рода сил. Нам необходимо обеспечить четкое взаимодействие, организационное слаживание и поддержку друг другу для того, чтобы максимум в течение одной недели купировать эту ситуацию, не допустить ее распространение за пределы вахтового поселка, отделить инфицированных и добиться реальной стабилизации здесь", - сказал Усс.

Он добавил, что общее количество сотрудников компании - почти шесть тысяч человек, а предприятие работает с непрерывным циклом.

Олимпиадинский ГОК работает на базе месторождения золота в 540 км от Красноярска. Рудник является крупнейшим предприятием "Полюса". Добыча руды осуществляется на карьерах Восточном, Титимухте и Благодатном, переработка ведется на четырех золотоизвлекательных фабриках.

Теги
РоссияУсс, Александр ВикторовичКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
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