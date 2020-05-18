Усс заявил, что вспышку коронавируса на Олимпиадинском ГОК нужно купировать за неделю

СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ /Красноярский край/, 18 мая. /ТАСС/. Вспышку коронавирусной инфекции на крупнейшем золотодобывающем предприятии России - Олимпиадинском ГОК (принадлежит компании "Полюс") в Красноярском крае нужно купировать за неделю. Об этом сказал в понедельник на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории края губернатор региона Александр Усс.

Коронавирус на предприятии был обнаружен в начале мая. По данным компании, выявлено уже 866 первичных положительных результатов на эту инфекцию. В вахтовом поселке Еруда развернут мобильный госпиталь, в район перебрасываются военные для борьбы с коронавирусом.

"Сегодня на территории Северо-Енисейского района и прежде всего в поселке Еруда находится достаточное количество разного рода сил. Нам необходимо обеспечить четкое взаимодействие, организационное слаживание и поддержку друг другу для того, чтобы максимум в течение одной недели купировать эту ситуацию, не допустить ее распространение за пределы вахтового поселка, отделить инфицированных и добиться реальной стабилизации здесь", - сказал Усс.

Он добавил, что общее количество сотрудников компании - почти шесть тысяч человек, а предприятие работает с непрерывным циклом.

Олимпиадинский ГОК работает на базе месторождения золота в 540 км от Красноярска. Рудник является крупнейшим предприятием "Полюса". Добыча руды осуществляется на карьерах Восточном, Титимухте и Благодатном, переработка ведется на четырех золотоизвлекательных фабриках.