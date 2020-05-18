Коронавирус подтвердили почти у 400 работников Олимпиадинского ГОК в Красноярском крае

По данным на 18 мая, в Красноярском крае зарегистрированы 1 872 случая коронавирусной инфекции, 543 человека вылечились, 18 умерли. Всего случаи заболевания зарегистрированы в 44 муниципальных образованиях края. В понедельник на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона было сообщено, что у 866 сотрудников первичный тест на COVID-19 дал положительный результат.

КРАСНОЯРСК, 18 мая. /ТАСС/. Диагноз COVID-19 подтвержден у почти 400 сотрудников крупнейшего золотодобывающего предприятия России - Олимпиадинского ГОКа (принадлежит компании "Полюс") в Красноярском крае. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального правительства.

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"Диагноз (коронавирусной инфекции - прим. ТАСС) Роспотребнадзор подтвердил почти у 400 сотрудников", - говорится в сообщении.

В пресс-службе золотодобывающей компании уточнили ТАСС, что остальные сотрудники, у которых первичные тесты показали наличие коронавируса, ожидают подтверждения диагноза. Также в "Полюсе" сообщили, что сегодня из Северо-Енисейской больницы выписаны первые двое выздоровевших.

В краевом Минздраве сообщили журналистам, что все сотрудники компании, имеющие первичный положительный тест, изолированы, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Девяносто пациентов эвакуированы в лечебные учреждения края, медицинская служба ГОКа усилена 14 врачами и 37 средними медицинскими работниками. Всего работающих в вахтовом поселке медиков - 74 человека.

Коронавирус на ГОК

Как сообщалось, коронавирус на предприятии был обнаружен в начале мая. В вахтовом поселке Еруда развернут мобильный госпиталь, в Северо-Енисейский район, где расположен ГОК, перебрасываются военные для борьбы с коронавирусом.

Олимпиадинский ГОК является крупнейшим золотодобывающим предприятием России. Добыча руды осуществляется на трех карьерах: Восточном, Титимухте и Благодатном. Переработка руды ведется на четырех золотоизвлекательных фабриках.