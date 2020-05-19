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Вывозной рейс с российскими туристами прибыл из Таиланда в Новосибирск

Далее самолет вылетит в Москву

НОВОСИБИРСК, 19 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Россия", вылетевший со 110 российскими туристами по маршруту Пхукет - Бангкок - Владивосток - Новосибирск - Москва, совершил во вторник промежуточную посадку в новосибирском международном аэропорту "Толмачево", свидетельствуют данные портала Flightradar.

Самолет ранее прибыл из Бангкока во Владивосток в 06:28 по местному времени (23:28 мск) и доставил 245 российских туристов. Остальные 27 человек отправятся тем же бортом в московский аэропорт Шереметьево.

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Посольство РФ в Таиланде 6 мая проинформировало о том, что с 1 апреля королевство покинули более 6,3 тыс. российских граждан. На тот момент в стране оставались 1,7 тыс. россиян, желающих вернуться на родину. С 3 апреля на территории королевства с 23:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и штраф в размере 40 тыс. батов ($1,2 тыс.)

С 18 марта российская граница закрыта для всех иностранцев, а 27 марта Россия из-за пандемии нового коронавируса полностью остановила международное пассажирское авиасообщение. В связи с этим для желающих вернуться на родину граждан РФ, находящихся за границей, организуют вывозные рейсы.

Теги
ТаиландРоссияНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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