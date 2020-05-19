В Омской области подросток погиб после удара молнии

ОМСК, 19 мая. /ТАСС/. Следственные органы организовали проверку после гибели в Омской области от удара молнии 15-летнего подростка. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

"Мальчику 15 лет, он пошел в поле встречать скотину, молния попала в живот. Там были другие люди, фельдшер пытался оказать помощь, но было уже поздно. По факту гибели ребенка мы проводим проверку", - сказала Болдинова. Несчастный случай произошел в понедельник вечером около деревни Рославка в Исилькульском районе.

В понедельник Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило об усилении в Омской области ветра до 23 м/с, кратковременных дождях и грозах 18 и 19 мая. В региональном МЧС ТАСС рассказали, что обращений от населения из-за последствий непогоды не поступало. Жители региона в местных группах соцсетей публикуют фотографии с поваленными деревьями, сорванными с небольших строений крышами и поврежденными непогодой машинами.