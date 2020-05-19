Более 77 млн рублей выплатили новосибирским медикам, контактирующим с больными COVID-19

НОВОСИБИРСК, 19 мая. /ТАСС/. Новосибирские медики, работающие с больными COVID-19, получили дополнительные выплаты на сумму свыше 77 млн рублей. Надбавки получили как врачи, так и средний и младший медперсонал, сообщил во вторник журналистам министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с пандемией.

"В соответствии с 484-м приказом выплаты получил 941 медицинский работник в общей сложности. Из них врачи составляют 222 человека, врачи скорой помощи, средний медицинский персонал - 558, младший медицинский персонал - 48 человек. Мы выплатили 77 млн 88 тыс. рублей", - сказал министр.

Ранее он сообщал, что в выходные областным Минздравом был произведен перерасчет выплат, и теперь средства получат все медицинские работники, вне зависимости от количества отработанных часов. В свою очередь, губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил не допустить снижения выплат тем сотрудникам медучреждений, которые берут дополнительные часы работы. По данным оперативного штаба на 19 мая, в регионе зафиксировано больше двухсот случаев заражения коронавирусной инфекцией среди медперсонала.

На прошлой неделе в местных СМИ была опубликована информация о том, что некоторые работники скорой помощи в Новосибирске и Бердске получили доплаты за работу с пациентами с коронавирусом в размере от 200 до 700 рублей. Сами сотрудники жалуются, что работают практически без отдыха, а средств индивидуальной защиты недостаточно. Проверку по этим сообщениям организовала прокуратура Новосибирской области и СК по региону. Кроме того, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить факты невыплат денежных компенсаций медикам, ведущим борьбу с коронавирусной инфекцией, и незамедлительно возбуждать уголовные дела при наличии оснований.