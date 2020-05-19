В Красноярском крае разработали второй пакет мер поддержки экономики на 1,5 млрд рублей

В апреле в крае был разработан так называемый первый пакет мер поддержки населения и бизнеса из-за экономических проблем, сложившихся во время распространения коронавирусной инфекции. Его стоимость оценивается в 3,2 млрд рублей.

"Подписан указ губернатора о так называемом втором антикризисном пакете мер поддержки субъектов экономики в связи с распространением коронавирусной инфекции и вообще кризисными явлениями, которые в экономике имеют место. Первый пакет носил явно фискальный характер. <...> В небольшой части это есть и во втором пакете, <...> но основную часть мер поддержки составляют меры адресной поддержки. <...> Предполагаю, что второй пакет оценивается не менее, чем в 1,5 млрд рублей", - сказал Лапшин.

В сфере транспорта правительству поручено подготовить нормативный акт, освобождающий на 2020 год от транспортного налога перевозчиков грузов и пассажиров, а также предусмотреть компенсацию затрат на дезинфекцию подвижного состава. Для поддержания финансовой устойчивости в жилищно-коммунальном хозяйстве будет обеспечено внесение авансовых платежей от бюджетных предприятий. Для поддержки малого и среднего бизнеса планируется выделить до конца года не менее 150 млн рублей из краевой казны на субсидирование части процентной ставки по коммерческим кредитам. По словам Лапшина, нормативные акты, обеспечивающие реализацию этих и других мер, перечисленных в указе, будут подготовлены краевым правительством в ближайшие дни.

"Когда мы готовили этот пакет, мы провели ряд консультаций и встреч с кредитными учреждениями, Центробанком, с общественными предпринимательскими объединениями, представителями пострадавших отраслей. И при этом постоянно обращали внимание на востребованность. На уровне региона мы не можем позволить себе широчайший спектр мер поддержки, поэтому, конечно, мы выбирали из всех возможных те механизмы, которые принесут максимальный эффект", - сказал глава краевого кабинета министров.

По данным на 19 мая, в регионе зарегистрированы более 1,9 тыс. случаев коронавируса, 565 человек вылечились, 20 умерли. Всего случаи заболевания зарегистрированы в 44 муниципальных образованиях края, действует режим самоизоляции.