Авиакомпании возобновляют прекращенное из-за пандемии сообщение с городами Сибири

В конце марта - апреле из-за пандемии коронавируса были существенно сокращены авиарейсы из городов Сибири в связи с ростом числа зараженных и падением пассажиропотока на время режимов самоизоляции. Некоторые авиакомпании полностью прекращали рейсы в Санкт-Петербург и Москву, где зафиксировано больше всего зараженных коронавирусом в РФ.

ТАСС, 19 мая. Российские авиакомпании постепенно возвращают отмененные в апреле из-за пандемии коронавируса рейсы из городов Сибири и запускают самолеты по новым направлениям. Например, в конце мая - начале июня жители Красноярска вновь смогут улететь в Барнаул, а омичи - в Челябинск, Нижневартовск и Нижний Новгород, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службах аэропортов и перевозчиков.

Красноярская авиакомпания "Красавиа" сообщила о планируемом возобновлении авиарейсов в конце мая. "Пассажиры смогут воспользоваться рейсами Красноярск - Богучаны с 29 мая, Красноярск - Барнаул - с 30 мая. С 1 июня восстановится авиасообщение между Красноярском и Абаканом по понедельникам, средам и пятницам. Все рейсы выполняются на турбовинтовых самолетах L-410", - сообщила пресс-служба компании.

Аэропорт Омск-Центральный также постепенно возобновляет авиасообщение с другими регионами. Если в апреле, согласно данным сервиса Flightradar24, в Омск прибывали три-четыре рейса в день, в основном из Москвы, то в мае их число выросло в среднем до восьми-десяти. "С начала месяца, помимо возобновления ряда прежних направлений (Новосибирск, Сургут, Казань), были запущены четыре новых рейса. Жители Омска получили возможность улететь в Горно-Алтайск, Барнаул, Нижневартовск и в Нижний Новгород рейсом с посадкой в Челябинске", - рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта.

По данным пресс-службы аэропорта Абакана (Хакасия), с 18 мая полностью возобновлены полеты из Абакана до Москвы бортами авиакомпании S7, с 29 мая самолеты по этому маршруту запустит и "Аэрофлот". На конец июня запланировано восстановление перелетов из Кемерова в столицу авиакомпанией "Победа". Новокузнецк, аэропорт которого в апреле даже был временно закрыт из-за отмены всех обслуживаемых рейсов, возобновил сообщение с Москвой и Новосибирском. Как сообщается на официальном сайте аэропорта, с 17 июня планируется открытие нового направления пассажирских перевозок по маршруту Санкт-Петербург - Новокузнецк - Санкт-Петербург, выполнять рейсы будет авиакомпания Nordwind.

Цены на перевозки предприятия планируют оставить преимущественно на том же уровне, что и был до введения ограничений. Например, как сообщили ТАСС в "Красавиа", билеты на возобновленные рейсы уже появились в продаже по докризисным ценам.

О пандемии

По данным региональных оперативных штабов, в Сибири на 19 мая зарегистрировано 7 930 случаев заражения коронавирусом, из них более 1,5 тыс. выявлены за минувшие сутки. Выздоровели 2 686 человек, 92 - умерли. Больше всего инфицированных в Красноярском крае (1 941), Новосибирской области (1 728) и Алтайском крае (1 014), меньше всего - в Республике Алтай (82).

Всего в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 299 941 случай заражения, выздоровели 76 130 человек, умерли 2 837. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.