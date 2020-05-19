Коронавирус подтвердили у 805 работников Олимпиадинского ГОК

КРАСНОЯРСК, 19 мая. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция подтверждена у 805 работников крупнейшего золотодобывающего предприятия России - Олимпиадинского ГОКа (принадлежит компании "Полюс") в Красноярском крае. Об этом говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора, распространенном во вторник.

Коронавирус на предприятии был обнаружен в начале мая. По данным компании "Полюс", на 18 мая было зарегистрировано 866 первичных положительных результатов на эту инфекцию, окончательный диагноз был подтвержден почти у 400 человек. В вахтовом поселке Еруда развернут мобильный госпиталь, в район перебрасываются военные для борьбы с коронавирусом.

"По состоянию на 19.05.2020 г. на Олимпиадинском ГОК АО "Полюс Красноярск" при лабораторном обследовании работников зарегистрировано 805 случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении. Уточняется, что почти в 93% случаев болезнь проходит бессимптомно.

Олимпиадинский ГОК работает на базе месторождения золота в 540 км от Красноярска. Рудник является крупнейшим предприятием "Полюса". Добыча руды осуществляется на карьерах Восточном, Титимухте и Благодатном, переработка ведется на четырех золотоизвлекательных фабриках. Предприятие продолжает свою работу.