Медики в Иркутской области получат региональную выплату за работу с пациентами с COVID-19

ИРКУТСК, 19 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о единовременной региональной выплате медицинскому персоналу за работу с пациентами, зараженными новым коронавирусом. Врачи получат по 50 тыс. рублей, средний медперсонал - по 25 тыс., сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Глава Приангарья Игорь Кобзев принял решение о введении единовременной региональной стимулирующей выплаты за интенсивность труда во время режима повышенной готовности в медицинских организациях, где были выявлены пациенты с COVID-19. Соответствующий указ уже подписан", - говорится в сообщении пресс-службы.

Выплаты получат сотрудники станций скорой помощи, перепрофилированных стационаров, а также лабораторий, где проводят исследование биологического материала на COVID-19. Врачи получат по 50 тыс. рублей, средний медицинский персонал, фельдшеры и водители выездных бригад скорой помощи - по 25 тыс. рублей, младший медицинский персонал, уборщики и прочие сотрудники, обеспечивающие исследование биологического материала, представляющего опасность заражения - по 5 тыс. рублей.

Пресс-служба следственного управления СК по Иркутской области во вторник сообщила, что в регионе в полном объеме произвели стимулирующие выплаты медикам из федерального бюджета. Как сообщал ТАСС, 16 мая в СМИ Иркутска появилось видеообращение работников станции скорой помощи, которые пожаловались на невыплату им стимулирующих вознаграждений за работу с пациентами с коронавирусом. Прокуратура и СК начали по этому поводу проверки.

В Иркутской области, по данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, подтверждено 746 случаев заражения, прирост заразившихся за сутки составил 48 человек. За время пандемии 160 человек выздоровели, семеро умерли. Среди зараженных выявлено 195 вахтовых рабочих.

С начала пандемии коронавирусом, по данным ВОЗ, в мире заразились более 4,62 млн человек, свыше 311 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 299 941 случай заражения, выздоровели 76 130 человек, умерли 2 837. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.