Власти Алтайского края отменили карантин в Змеиногорском районе

Коронавирус был обнаружен 17 апреля в Змеиногорском районе у работника Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы" из Башкирии, позднее были установлены 142 сотрудника рудника, у которых либо подтвержден коронавирус, либо есть клинические проявления вызываемого им заболевания. 24 апреля район был закрыт на карантин. Данные меры запрещали въезд и выезд из района, транзит транспорта через его территорию, работу всех предприятий, кроме производств непрерывного цикла, а также выход из дома без острой необходимости. По данным регионального Роспотребнадзора, последний раз случай заражения на территории района был зафиксирован 6 мая.

БАРНАУЛ, 20 мая. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в среду отменил карантин в Змеиногорском районе, где ранее был выявлен очаг коронавирусной инфекции, сообщили журналистам в пресс-службе правительства края.

"Губернатор Виктор Томенко сегодня, 20 мая, подписал постановление правительства Алтайского края об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории Змеиногорского района. Постановление вступает в силу с 00 часов 00 минут 21 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

Алтайский край, по данным оперштаба, занимает третье место в Сибири по числу заразившихся коронавирусом - 1 054 случая, 40 из которых были выявлены за минувшие сутки. Больше всего заболевших (373 человека) зафиксированы в Барнауле, далее идут Змеиногорский район (245 человек), где очаг заражения был выявлен на Корбалихинском руднике, и Бийск (109 человек).