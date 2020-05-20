В Красноярском крае с 25 мая откроются парикмахерские

КРАСНОЯРСК, 20 мая. /ТАСС/. Парикмахерские откроются в Красноярском крае, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции на золотодобывающем Олимпиадинском ГОКе. Об этом сообщил в среду на своей странице в Instagram губернатор региона Александр Усс.

Коронавирус на предприятии был обнаружен в начале мая. По данным Роспотребнадзора, окончательный диагноз подтвержден у 805 работников ГОКа. В вахтовом поселке Еруда развернут мобильный госпиталь, в район перебрасываются военные для борьбы с коронавирусом. Всего в Красноярском крае выявлено 2 445 подтвержденных случаев коронавируса, выздоровели 614 человек, 21 человек умер. Режим самоизоляции в регионе действует с начала апреля.

"Сегодняшнее решение по такому, казалось бы, простому вопросу (открытие парикмахерских) далось не просто. Причина понятна - вспышка заболеваний в вахтовом поселке Еруда. Очень прошу красноярцев - не подведите, будьте предельно аккуратными и ответственными. С тем, чтобы в ближайшее время можно было разрешить работу других предприятий сферы услуг, магазинов и много другого, к чему мы привыкли в обычной жизни", - написал Усс. Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора, парикмахерские откроются с 25 мая.

Ранее в регионе уже был введен ряд послаблений режима самоизоляции. В частности, разрешены занятия спортом на улице в индивидуальном режиме или с членами своей семьи и без использования уличных тренажеров. Работают строительные и дорожные организации. В Красноярске и пригородной зоне действует режим электронных пропусков.