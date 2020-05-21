Почти 40 медиков заразились коронавирусной инфекцией в больнице в Барнауле

"У 38 медиков и 11 пациентов краевой клинической больницы скорой медицинской помощи подтверждены положительные результаты на коронавирус. Первый случай был выявлен у пациентки отделения реанимации. Во время лечения в больнице женщине поставлен диагноз пневмония", - говорится в сообщении на странице правительства Алтайского края в соцсети " ВКонтакте ".

ТАСС, 21 мая. Тестирование подтвердило коронавирусную инфекцию у 38 медиков и 11 пациентов закрытой в Барнауле на карантин краевой клинической больницы скорой помощи. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства Алтайского края.

Часть заболевших медиков, в зависимости от степени тяжести заболевания, госпитализированы в перепрофилированные для работы с коронавирусной инфекцией госпитали Барнаула, часть - направлены домой на амбулаторное лечение. Завершено тестирование контактировавших с первой заболевшей лиц. Продолжается тестирование остальных медработников больницы и контактировавших с ними.

Больница закрыта на карантин, который продлится 14 дней. Все пациенты и медики остаются до его окончания в здании, прием новых пациентов в медучреждении прекратили.

Алтайский край, по данным оперштаба, занимает третье место в Сибири по числу зараженных коронавирусом - 1 111 случаев, 57 из которых были выявлены за минувшие сутки. Выздоровели 573 пациента, умерли девять. Больше всего заболевших (406 человек) зафиксированы в краевой столице Барнауле.