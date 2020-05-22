В Красноярском крае пьяный водитель сбил двухлетнего ребенка

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали водителя, который пьяным сбил двухлетнего мальчика в поселке Горячегорск Красноярского края и попытался скрыться с места ДТП. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В поселке Горячегорск двухлетний мальчик вместе с братьями шел по обочине дороги к маме, которая стояла неподалеку. По предварительной информации, проезжающий легковой автомобиль на высокой скорости свернул с проезжей части и совершил наезд на малолетнего ребенка. Не сбрасывая скорость, злоумышленник попытался скрыться. Однако, проехав около километра, автомобиль загорелся. Из горящей машины мужчине помогли выбраться очевидцы происшествия", - сказала она.

По словам Волк, установлено, что мужчина пьяным находился за рулем. Кроме того, выяснилось, что он никогда не получал водительское удостоверение, а автомобиль взял у своего знакомого в соседнем поселке. Пострадавший мальчик был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 2 ст. 264 УК РФ).

В отношении водителя также составлены шесть протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 12.3 ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство"), ч. 1 ст. 12.5 ("Управление транспортным средством при наличии неисправностей"), ст. 12.6 ("Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов"), ч. 3 ст. 12.8 ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния"), ч. 2 ст. 12.27 ("Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния") и ч. 2 ст. 12.37 ("Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует") КоАП РФ.